NN Group en Galapagos hekkensluiters in rode AEX

Het aandeel NN Group viel donderdag uit de gratie bij beleggers op het Damrak. De verzekeraar kwam met tegenvallende resultaten en kampte met een adviesverlaging. Ook biotechnoloog Galapagos, die later op de dag de boeken zal openen, moest het ontgelden. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM en bouwer BAM gingen eveneens omlaag na grote verliezen van beide bedrijven in het coronajaar 2020. De Europese aandelenmarkten stonden na de stroom van bedrijfsresultaten in het rood.