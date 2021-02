Al 5000 nieuwe aanvragen in Hongkong voor Brits paspoort

Duizenden mensen in Hongkong hebben sinds 31 januari een ‘Brits nationaal overzees paspoort’ aangevraagd. Volgens The Times zijn het er 5000 en verwacht de Britse regering 300.000 aanvragen in vijf jaar tijd. Met het document is het nu mogelijk zich in Groot-Brittannië te vestigen en na vijf jaar een echt Brits paspoort te krijgen.