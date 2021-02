Speciale eenheden van de Duitse politie hebben donderdagmorgen meer dan 25 invallen gedaan in Berlijn en de omliggende regio Brandenburg. Het voornaamste doelwit was de Arabische familie Remmo, die in de ogen van justitie een drugsbende vormt. De bende zou wapens verhandelen en de Duitse hoofdstad van drugs voorzien vanuit opslagplaatsen in Brandenburg. De politie heeft ook „oorlogswapens” in beslag genomen tijdens de huiszoekingen.