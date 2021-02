‘Misverstanden zorgden voor pestgedrag in top van de Volksbank’

De verstoorde verhoudingen in de top van de Volksbank ontstonden door misverstanden over de precieze taken van directeuren. Dat leidde incidenteel tot onderling „pestgedrag” en een „onveilige werksituatie” voor sommigen. Volgens het financiële concern achter merken als SNS en RegioBank is dat de conclusie van het onafhankelijke onderzoek naar de kwestie.