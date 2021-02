Nikkei lager door chipbedrijven, Shanghai stijgt na vakantieweek

De Japanse aandelenbeurs is donderdag opnieuw licht lager gesloten. Het was de tweede verliesbeurt op rij. Vooral de chipbedrijven stonden onder druk door de koersverliezen bij Amerikaanse sectorgenoten. Ook de andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten overwegend verliezen zien. In Shanghai, waar beleggers terugkeerden na de vakantieweek rond het Chinees Nieuwjaar, ging de beurs vooruit.