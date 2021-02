FNV: KLM misbruikt coronacrisis om vaste banen te verminderen

Vliegtuigmaatschappij KLM misbruikt de coronacrisis om vaste banen te verminderen en gelijktijdig flexwerkers binnen te halen en werk uit te besteden, meldt de vakbond FNV. „Het is asociaal en in strijd met het sociaal plan dat we met KLM zijn overeengekomen”, aldus Jan van den Brink, bestuurder FNV Luchtvaart.