Robinhood liep niet aan leiband hedgefondsen in GameStop-saga

Beursbemiddelaar Robinhood, een van de hoofdrolspelers rond de beursgekte bij fondsen als GameStop en AMC Entertainment, heeft niet op onjuiste wijze hedgefondsen geholpen. Topman Vlad Tenev van Robinhood ontkende tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Congres dat hij op last van investeerders de handel in aandelen beperkte. Door die ingreep leverden GameStop en AMC in korte tijd flink aan waarde in.