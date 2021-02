Forse daling huurinkomsten eigenaar Hoog Catherijne door corona

Het Franse vastgoedbedrijf Klépierre, in Nederland onder meer eigenaar van de grote winkelcentra Hoog Catherijne in Utrecht en Alexandrium in Rotterdam, heeft in 2020 aanzienlijk minder huurinkomsten ontvangen van huurders die vanwege de coronacrisis en de lockdowns winkels moesten sluiten. Om winkeliers te steunen werden bijvoorbeeld huurbetalingen uitgesteld.