Huurders blij met bevriezing, corporaties willen liever maatwerk

De stap van het demissionaire kabinet om de huren voor sociale huurders dit jaar te bevriezen is goed nieuws voor huurders. Dat zegt Woonbond-directeur Zeno Winkels. Volgens hem is sprake van reparatiewerk als het gaat om de betaalbaarheid van huurprijzen. Sinds Mark Rutte premier is zijn volgens de Woonbond de huren met een derde gestegen. De vereniging van woningcorporaties Aedes had liever maatwerk gezien.