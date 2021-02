Ahold Delhaize verliest op Beursplein 5 na cijfers

Ahold Delhaize stond woensdag bij de sterkste dalers in de AEX-index op het Damrak. Het supermarktconcern zette in coronajaar 2020 flink meer omzet in de boeken, geholpen door de sluiting van de horeca en andere winkels. Maar de onderneming moest ook extra kosten maken vanwege de pandemie. De AEX-index eindigde de sessie met een verlies van 0,9 procent op 681,04 punten.