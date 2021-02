News Corp van mediamagnaat Murdoch sluit deal met Google

News Corp heeft met Google een wereldwijde overeenkomst gesloten over de rechten op de inhoud van nieuwssites. De bedrijven gaan onder andere een abonnementsplatform ontwikkelen, advertentie-inkomsten delen en audio- en videojournalistiek via videoplatform YouTube uitbouwen. Volgens mediamagnaat Rupert Murdoch, die de controle heeft over News Corp, is het een van de grootste deals met een zogeheten ‘big tech’-bedrijf ooit.