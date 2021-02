Vakbond FNV bezorgd om toename aantal flexbanen

De toename van het aantal zogeheten flexbanen is onacceptabel. Dat stelt vakbond FNV in een reactie op de flexbarometer, een kwartaalrapport van TNO in nauwe samenwerking met de uitzendbranche-organisatie ABU, FNV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit de meting zou blijken dat het aantal flexbanen in het slotkwartaal van 2020 is toegenomen op kwartaalbasis.