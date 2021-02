De 99-jarige Britse prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth, is dinsdagavond opgenomen in een ziekenhuis. Hij was onwel geworden en zijn arts stuurde hem naar het hospitaal King Edward VII. Hij blijft daar volgens Britse media enige dagen ter observatie. De prins liep op eigen kracht het ziekenhuis binnen en zijn gezondheidstoestand heeft voor zover bekend niets te maken met het coronavirus. Het Britse koninklijk paar is afgelopen maand al ingeënt tegen het virus met een eerste dosis.