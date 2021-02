Tweede Kamer donderdag in debat over avondklokvonnis en spoedwet

Het verkiezingsreces is nog geen week oud maar de Tweede Kamer komt donderdag toch weer bij elkaar. De Kamer buigt zich dan over het avondklokvonnis van de rechtbank in Den Haag en de spoedwet waarmee de maatregel nu moet worden geregeld. Die wetswijziging ging na een spoedadvies van de Raad van State woensdagmiddag naar het parlement.