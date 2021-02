Onderwijsvakbonden positief over miljarden voor onderwijs

De vakbonden in het onderwijs zijn positief gestemd over de investering waarmee het demissionaire kabinet achterstanden in het onderwijs wil wegwerken die zijn ontstaan door de coronacrisis. De Algemene Onderwijsbond AOb en CNV Onderwijs zien in het Nationaal Programma Onderwijs vooral bereidheid bij de regering om problemen in het onderwijs aan te pakken.