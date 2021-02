AOb blij met „serieus bedrag” voor problemen in onderwijs

De Algemene Onderwijsbond AOb is te spreken over de hoogte van het bedrag waarmee het demissionaire kabinet achterstanden in het onderwijs weg wil werken die zijn ontstaan door de coronacrisis. „8,5 miljard euro is een serieus bedrag”, zegt de bond. „Daaruit blijkt dat de situatie van het onderwijs serieus genomen wordt.”