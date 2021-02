De Zuid-Koreaanse beurswaakhond onderzoekt de handel in aandelen Hyundai door managers van de automaker. Die profiteerden van de gestegen beurskoers in de periode dat er sprake was van gesprekken tussen techbedrijf Apple en Hyundai over het bouwen van een door de iPhonemaker ontworpen auto. De beurswaakhond bekijkt of er sprake is van handel met voorkennis.