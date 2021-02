De politie is woensdag met diverse eenheden uitgerukt naar een flat in de Nijmeegse wijk Lankforst, nadat er een melding was gedaan van verdachte omstandigheden in of bij een van de woningen in de flat. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er verschillende specialisten naar de flat gestuurd. De wijde omgeving van het gebouw in Lankforst is afgesloten.