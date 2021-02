Lijsttrekkers Kaag, Klaver actief op Clubhouse

Lijsttrekkers van enkele politieke partijen hebben al accounts op het nieuwe sociale medium Clubhouse. Veel volgers hebben ze daar nog niet. Zo heeft Sigrid Kaag (D66) iets minder dan driehonderd volgers, en Jesse Klaver (GroenLinks) iets meer dan honderd. Clubhouse is een app die de afgelopen dagen erg populair is geworden. Mensen kunnen er live meeluisteren en meepraten in groepsgesprekken.