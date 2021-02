Ryanair verliest zaak over goedkeuring Franse en Zweedse steun

De Ierse prijsvechter Ryanair heeft zijn zaak tegen de Europese Commissie over haar goedkeuring van Zweedse en Franse staatssteun voor hun luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM-zuster Air France en SAS, verloren. Het Gerecht van de Europese Unie, onderdeel van het Hof, oordeelt dat het dagelijks EU-bestuur in haar recht stond om de miljoenensteun in verband met de coronacrisis vorig jaar toe te staan.