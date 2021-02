Als militairen verklede criminelen hebben in centraal Nigeria een school overvallen en honderden scholieren en enkele leraren ontvoerd. Volgens de autoriteiten heeft een zeer groot aantal gewapende ontvoerders de school in Kagara, circa 170 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Abuja, overvallen. De honderden schooljongens zijn gedwongen mee te gaan en zijn vooralsnog spoorloos in een nabijgelegen woud verdwenen.