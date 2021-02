De douane heeft maandag tijdens een controle in de Rotterdamse haven 1329 kilo cocaïne gevonden in een container die geladen was met koffiebonen. De vondst van de drugs werd pas woensdag bekendgemaakt vanwege het onderzoeksbelang. De straatwaarde van de partij is ruim 99 miljoen euro, aldus het Openbaar Ministerie.