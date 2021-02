Kinderombudsvrouw roept Rutte op om middelbare scholen te openen

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept premier Mark Rutte op om middelbare scholen per 1 maart weer te openen. „De sociaal-emotionele en mentale schade van de coronamaatregelen en lockdown is bij jongeren dusdanig groot dat het vanuit een ontwikkelingsperspectief niet verantwoord is om de scholen in het voortgezet onderwijs nog langer gesloten te houden”, schrijft Kalverboer.