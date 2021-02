Britten overleggen over route in fases uit de lockdown

Britse ministers en leiders uit het bedrijfsleven overleggen over een routekaart waarmee het land stap voor stap de beperkingen van het economische en sociale leven hoopt op te heffen. De coronamaatregelen zouden volgens het plan in vijf fasen worden afgebouwd, te beginnen in maart en de laatste fase zou in juli zijn, zestien maanden nadat premier Boris Johnson de eerste lockdown afgekondigde.