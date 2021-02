Japanse beurs sluit met verlies, techbedrijven omlaag

De aandelenbeurs in Japan is woensdag met verlies gesloten. Beleggers namen wat winst na de recente rally die de beurs tot het hoogste niveau in ruim dertig jaar stuwde. Vooral de bedrijven in de technologie- en chipsector werden van de hand gedaan in navolging van de koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. Verder werd uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag naar buiten worden gebracht.