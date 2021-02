Protesten Myanmar zwellen weer aan na grotere inzet leger

De protesten in Myanmar tegen de militaire coup zijn weer in omvang toegenomen, nadat het leger dit weekend door het hele land meer soldaten inzette om de demonstraties de kop in te drukken. Duizenden betoogden in Yangon, de grootste stad van het land. Demonstranten blokkeerden wegen om te verhinderen dat veiligheidstroepen zich konden verplaatsen.