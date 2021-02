Biden wil meer geld naar politie, geen cel meer voor drugsgebruik

De Amerikaanse president Joe Biden wil geen geld weghalen bij de politie en wil dat er voor drugsbezit geen celstraffen meer worden opgelegd, zo heeft hij gezegd tijdens zijn vragenuurtje in Milwaukee. Sinds de gewelddadige dood van onder anderen de zwarte arrestant George Floyd klinkt in de Verenigde Staten de roep om budget van de politie te verplaatsen naar wijken en gemeenschappen die het zwaar hebben in sociaaleconomisch opzicht. Het strenge beleid op het gebied van drugs heeft er jarenlang voor gezorgd dat buitenproportioneel veel zwarte Amerikanen in de gevangenis zitten.