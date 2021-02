Van de Caribische eilanden is Aruba zwaarst getroffen door corona

De zes Caribische eilanden van het Koninkrijk kijken er naar uit om met het vaccinatieprogramma te beginnen. Dinsdagmiddag (lokale tijd) kwamen de eerste vaccins vanuit Nederland aan op Aruba en Bonaire. Curaçao verwacht woensdag de eerste vaccins te krijgen. Ook op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba is men klaar voor de vaccinatieprogramma’s. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek van Aruba is duidelijk dat dit eiland tot nu toe het zwaarst getroffen is van het Caribisch deel van het Koninkrijk.