Rutte: goed nieuws dat avondklok van kracht blijft

Premier Mark Rutte vindt het goed nieuws dat de avondklok voorlopig van kracht blijft, in ieder geval zolang het hoger beroep nog niet is afgerond. Het gerechtshof in Den Haag besloot dat dinsdagavond rond 20.30 uur, een half uur voordat de avondklok weer zou gelden. In een korte persverklaring vlak na de uitspraak riep Rutte iedereen nogmaals op zich aan de maatregel te houden.