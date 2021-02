Leraren van twee basisscholen in Waddinxveen en de medewerkers van een naastgelegen kinderdagverblijf kunnen de komende tijd sneltests gebruiken. Aan het begin van hun werkdag kunnen ze controleren of ze het coronavirus onder de leden hebben. Binnen 15 minuten horen ze de uitslag. Ze hoeven dan niet thuis in quarantaine te wachten tot ze een reguliere test hebben gedaan en de uitslag daarvan binnen hebben.