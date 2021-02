Wrakingskamer zaak avondklok begonnen

De wrakingskamer van het gerechtshof in Den Haag is dinsdag even na half zes bijeengekomen, om te beslissen over het wrakingsverzoek van Viruswaarheid. De actiegroep heeft de drie rechters van het hof gewraakt die zich zouden buigen over het opschorten van het vonnis van de lagere rechter, die eerder dinsdag bepaalde dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De Staat heeft hoger beroep aangetekend tegen dat vonnis.