Politie arresteert 7 verdachten in groot drugsonderzoek

De politie heeft dinsdag zeven personen aangehouden en zestien panden doorzocht in Zuid- en Noord-Holland en Gelderland in een groot onderzoek naar synthetische drugs. Agenten hebben grote partijen drugs en illegaal geïmporteerde sigaretten in beslag genomen. De politie kwam de verdachten en panden op het spoor met behulp van de gekraakte chatdienst Encrochat.