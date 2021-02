Vijlbrief vraagt Europese actie voor ‘toeval-Amerikanen’

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) wil een structurele oplossing voor ‘toeval-Amerikanen’ in de Europese Unie. Hij heeft de EU-ministers van Financiën opgeroepen gezamenlijk actie te nemen om tot afspraken te komen met de Verenigde Staten. Deze EU-burgers, die bijvoorbeeld door geboorte ook automatisch Amerikaan zijn maar verder geen banden hebben met de VS, stuiten op allerlei problemen met bank- en belastingzaken in eigen land.