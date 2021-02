Ryanair krijgt uitsluitsel over steun luchtvaartmaatschappijen

De Ierse prijsvechter Ryanair krijgt duidelijkheid of de staatssteun voor concurrerende luchtvaartmaatschappijen geoorloofd was. Het Gerecht, het op een na hoogste rechtscollege van de Europese Unie, oordeelt woensdag over de staatssteun die de Franse KLM-zuster Air France en het Scandinavische SAS ontvingen.