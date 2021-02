Raad van State trok al aan de bel over procedure avondklok

Het kabinet is gewaarschuwd voor de ongebruikelijke procedure waarmee de avondklok is geregeld. De Raad van State, de hoogste adviseur van de regering, noemde het gekozen traject afwijkend en „niet vanzelfsprekend”. De rechtbank in Den Haag oordeelde dinsdag dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, onder meer vanwege de gebrekkige juridische onderbouwing.