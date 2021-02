‘Gapend gat in balans Air France-KLM’

Air France-KLM lijkt van alle grote Europese luchtvaartmaatschappijen het meeste last te krijgen van langdurige perioden met lage aantallen passagiers. Er is sprake van een gapend gat in de balans van Air France-KLM. Daarbij is de capaciteit om schulden te dragen klein en is het voor Air France-KLM daarmee lastiger om vers kapitaal aan te trekken, schrijven marktkenners in een rapport over de sector.