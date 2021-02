Belgische oud-parlementariër krijgt 27 jaar cel voor moord

Het Belgische oud-parlementslid en oud-burgemeester Christian Van Eyken is in hoger beroep veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor de moord in 2014 op de ex-man van zijn voormalige politiek medewerkster en sinds 2018 echtgenote Sylvia B. Ook B. kreeg vier jaar meer opgelegd dan in 2019, toen de rechtbank bewezen achtte dat het stel samen haar ex-echtgenoot Marc Dellea om het leven heeft gebracht.