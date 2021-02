DSM stuwt AEX verder richting 700 punten

Op de Amsterdamse aandelenbeurs werden dinsdag de resultaten van AEX-bedrijf DSM goed ontvangen. Het speciaalchemieconcern had afgelopen kwartaal minder last van de coronacrisis en presteerde beter dan verwacht. Dankzij de koerswinst van DSM kroop de AEX-index verder richting de 700-puntengrens, die voor het laatst tijdens de internetbubbel in 2000 werd bereikt.