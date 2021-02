Willem Engel verwacht dinsdagavond heel veel feestende mensen op straat na de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat de avondklok moet worden opgeheven. „Dat wordt een feestje vanavond”, zei de voorman van Viruswaarheid na de overwinning in de zaak, die hij met de actiegroep had aangespannen, in het programma 1 op 1 op NPO Radio 1. „Ik ben heel blij en opgelucht dat er in Nederland nog iets als rechtspraak bestaat.”