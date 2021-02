Veiligheidsberaad overvallen door avondklokuitspraak rechtbank

De uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat de avondklok opgeheven moet worden, is voor het Veiligheidsberaad „een onverwachte ontwikkeling.” Het beraad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio kan pas meer zeggen over wat de uitspraak praktisch betekent als het kabinet er inhoudelijk op heeft gereageerd. Dat laat een woordvoerster van beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, dinsdag weten.