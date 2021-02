Deliveroo verliest hoger beroep: maaltijdbezorgers geen zzp’ers

De maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn geen zelfstandig ondernemers, maar werknemers die recht hebben op een arbeidsovereenkomst. Dat is de conclusie van het gerechtshof Amsterdam. In 2019 kwam de rechtbank Amsterdam al tot hetzelfde oordeel in de zaak die door vakbond FNV was aangespannen. Deliveroo ging in hoger beroep tegen die uitspraak.