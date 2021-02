Hof beslist 20 april over uitspraakdatum treinkaping De Punt

Het hof in Den Haag beslist op 20 april wanneer er uitspraak komt in de al jaren slepende kwestie rond de treinkaping bij de Punt in 1977. Dat zei de voorzitter dinsdag aan het einde van de zitting. Ook wordt dan bekeken of de uitspraak mondeling, met publiek, kan plaatsvinden. Of zoals maandag en dinsdag het geval was met slechts weinig aanwezigen en via een livestream in verband met de huidige coronacrisis.