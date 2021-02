‘Geld wordt niet verdiend met afhaaloptie bij winkels’

Dat winkeliers open mogen voor het zogeheten ‘click and collect’ biedt nauwelijks soelaas voor de omzet. Op verschillende plekken in het land houden winkeliers de afhaaloptie al voor gezien. Een signaal dat ook mondjesmaat binnenkomt bij brancheorganisatie INretail. Volgens de winkelbranchevereniging biedt alleen het heropenen van de winkels op 3 maart uitkomst en is ook de mentale nood bij ondernemers hoog.