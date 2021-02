Wageningen University zoekt doodgeslagen steekmuggen

Wie een mug doodslaat, kan die vanaf dinsdag opsturen naar de muggenspecialisten van Wageningen University. De wetenschappers willen weten welke steekmuggen overlast veroorzaken in de winter, waar ze vooral voorkomen, bij welke andere dieren de muggen bloed drinken en of deze steekmuggen ziekteverwekkers bij zich hebben. Vorige zomer had Nederland voor het eerst te maken met zeven besmettingen met het westnijlvirus, een virus dat door muggen wordt overgedragen.