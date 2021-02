Aangifte wegens dierenmishandeling dassen in Roermond

Het Limburgse statenlid Pascale Plusquin heeft dinsdag aangifte gedaan wegens dierenmishandeling in verband met de verplaatsing van beschermde dassen. Het statenlid van de Partij voor de Dieren is boos omdat de provincie midden in de voortplantingsperiode probeert een mogelijk hoogzwangere das te laten weghalen uit het buurtschap ’t Ham in Roermond, waar woningbouw gepland is.