Aanklagers Navalni eisen boete wegens belediging veteraan

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni staat weer voor de rechter in een zaak die draait om beledigingen aan het adres van een oorlogsveteraan. Volgens de aanklagers moet hij een boete van omgerekend 10.700 euro krijgen. Op Twitter heeft Navalni ooit uitgehaald naar een veteraan die in een propagandafilmpje voorkwam. Hij noemde de mensen in het filmpje verraders en corrupte kruipers voor het regime. Volgens de aanklagers is dat een ernstige vorm van smaad. De uitspraak in de zaak wordt 20 februari verwacht.