DSM klimt na sterke resultaten, AEX kruipt richting 700 punten

Het aandeel DSM werd dinsdag hoger gezet op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden positief op de resultaten van het speciaalchemieconcern, dat in het laatste kwartaal van 2020 een stuk minder last had van de coronacrisis. De Europese beurzen lieten kleine koersuitslagen zien. Het optimisme over het economische herstel van de coronacrisis stuwde de beursgraadmeters in de afgelopen weken al tot nieuwe hoogtepunten. Daarnaast werd uitgekeken naar de economische cijfers van de eurozone over het vierde kwartaal, die later op de dag verschijnen.