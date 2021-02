Resultaten DSM in focus op Amsterdamse beurs

Op de Amsterdamse aandelenbeurs verwerken beleggers dinsdag de resultaten van AEX-bedrijf DSM. Het speciaalchemieconcern heeft in het vierde kwartaal een stuk minder last gehad van de coronacrisis dan in voorgaande kwartalen en ziet ruimte voor groei in het nieuwe jaar. De AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren de opmars richting de 700 punten voort te zetten. Ook de andere Europese markten zullen naar verwachting met winsten beginnen.