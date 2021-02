DSM ziet sterk herstel in materialentak door vraag auto-industrie

Speciaalchemieconcern DSM heeft in het vierde kwartaal een stuk minder last gehad van de coronacrisis dan in voorgaande kwartalen. De materialentak groeide weer doordat de vraag uit de auto-industrie sterk herstel liet zien. Bij de verkopen van voedingsingrediënten was in de afgelopen periode sprake van tegenwind door negatieve wisselkoerseffecten.