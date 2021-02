Bitcoin komt dichtbij de grens van 50.000 dollar

Cryptomunt bitcoin kwam dinsdagochtend in de buurt van een waarde van 50.000 dollar. De munt werd in de afgelopen 24 uur bijna 5 procent meer waard. Ook de meeste andere cryptomunten wonnen flink aan waarde. Volgens Coinmarketcap, dat verschillende beurzen in de gaten houdt waarop de cryptomunt wordt verhandeld, was bitcoin dinsdagmorgen 49.065 dollar waard.